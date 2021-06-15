Энди Маррей: многие люди не верят в меня

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей дал комментарий по поводу своего состояния перед первым матчем на траве.

«Я чувствую себя нормально. Очевидно, что вопрос заключается в том, выдержит ли мой организм большие нагрузки. Я чувствовал себя хорошо в разные моменты на протяжении последних девяти месяцев или около того, тренировался очень интенсивно.

Но я не могу сказать с большой уверенностью, что со мной всё будет в порядке. Я надеюсь на это, потому что снова увидел на тренировках, что мой теннис в порядке и находится на высоком уровне, однако физически мне нужно прибавлять, играя матчи.

Я не знаю, чего именно все ждут от меня, но судя по тому, что можно увидеть в социальных сетях, многие люди не думают, что я могу играть и соревноваться на таком уровне. Поэтому я с самого начала сказал, что не хочу ничего обещать в этом плане, так как сам не уверен в своей форме. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет, но моя цель и приоритет — быть здоровым", — приводит слова Маррея Tennis World USA.