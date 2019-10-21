Маррей – Терминатор. Шотландец завоевал первый титул с металлическим бедром

Операция по протезированию бедра спасла карьеру Маррея

Ещё в начале этого года Энди не надеялся, что сможет продолжать карьеру. Будучи в Австралии, он заявил, что из-за постоянных болей в бедре вынужден уйти из тенниса и надеется только провести прощальный матч на Уимблдоне-2019. Однако затем британец решился на операцию по вставке в бедро металлической пластины, которая чуть раньше помогла одному из величайших теннисистов в парном разряде – Бобу Брайану. Никаких гарантий, разумеется, не было. Нагрузки в паре и одиночке несравнимы, бегать по корту нужно намного больше – особенно с таким стилем игры, как у Энди, – и позволит ли металлическое бедро передвигаться должным образом, оставалось под вопросом.

Маррей: Боб Брайан был моим подопытным кроликом

К счастью для Маррея, операция прошла максимально успешно, позволив ему готовиться к возвращению на корт. «Всё прошло великолепно. Операция изменила мою жизнь. Я с нетерпением жду возвращения на корт, но не знаю, чего ожидать. У меня нет никаких ожиданий. Мне будет достаточно просто выйти на корт и сыграть без боли. За прошедшие 18 месяцев я несколько раз хотел остановиться. Я больше не хотел играть. Я не получал удовольствия от тенниса, от тренировок и матчей. Победы уже не радовали. Сейчас я рад, что вновь могу играть. Я фанат тенниса, играю в него с детства и хочу продолжать это делать, потому что вновь наслаждаюсь игрой», — говорил Энди.

Как братья Брайан вдохновили Энди Маррея на возвращение в теннис Боб смог играть всего через 5 месяцев после сложной операции на бедре. Удастся ли Маррею сделать то же самое?

Титул в паре и самоирония

На первом турнире после возвращения, Queen’s Club в Лондоне, британец завоевал титул в паре с Фелисьяно Лопесом. Испанец вообще сделал там победный дубль, чем, скорее всего, тоже продлил себе карьеру (он думал уйти из тенниса в этом сезоне, если бы перестал попадать на крупные турниры, а в Лондоне заработал немало рейтинговых баллов). Маррей же поначалу играл только в парном разряде, в том числе на Уимблдоне. Первый одиночный матч он провёл в августе на «Мастерсе» в Цинциннати, уступив Ришару Гаске. Проиграв через неделю Теннису Сандгрену, Энди отказался от идея выступления на US Open даже в паре, отправившись вместо этого на Мальорку, где проходил челленджер. Там британцу удалось выиграть первый матч в одиночке после операции, но дальше 1/8 финала он не прошёл.

Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга Энди Маррей отверг Марию Шарапову, вспомнив про её допинг. Зато Серена Уильямс его полностью устраивает.

Разумеется, подобные результаты вызвали волну критики Энди в интернете, на которую он отреагировал с присущей ему самоиронией. Британец поставил лайки под несколькими сообщениями с призывами перестать позориться и завершить карьеру. Тем временем было заметно, что Маррей понемногу прибавляет. В Азии он одержал несколько неплохих побед, в том числе над полуфиналистом US Open этого года Маттео Берреттини. Кроме того, Маррей отмечал, что бедро его больше не беспокоит. «Я удивлён, как гладко всё прошло. Два года у меня были сильные боли после каждого матча. Сейчас провожу встречу и у меня болит тело, спина, чувствуется усталость в мышцах и всё такое, но с бедром всё в порядке, и я уже не могу вспомнить то, что ощущал раньше».

Волевая победа Энди в Бельгии

Но главный успех ждал Энди в Европе. Конечно, ещё пару лет назад победа на турнире категории «ATP 250» была для него абсолютно рядовым событием, но сейчас это главное доказательство того, что Маррей на правильном пути в плане обретения кондиций. Выйдя в финал Антверпена после двух трёхсетовых матчей подряд, Энди добился волевой победы над Стэном Вавринкой. Британец уступал со счётом 3:6, 1:3 и 15:40 на своей подаче, а при 4:4 во второй партии ушёл с двойного скрытого матчбола. В решающем сете швейцарец снова вёл с брейком, причём дважды, и в девятом гейме опять был счёт 15:40 на подаче Маррея – но Энди выстоял и на этот раз, после чего сделал последний брейк и завоевал титул. За три дня он сыграл 9 сетов, проведя на корте 7,5 часов.

Несгибаемый. Энди Маррей сделал первый шаг, чтобы вернуться Джуди Маррей заявила, что её младший сын избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Похоже, Энди получит шанс вернуться на корт.

«Этот титул очень много значит для меня. Последние несколько лет были невероятно трудными. И у меня, и у Стэна было много проблем с травмами в последние пару лет. Удивительно снова сыграть с ним в финале, провести отличный матч. Совсем не ожидал, что выиграю турнир, поэтому я очень счастлив. Стэн — блестящий игрок. Он выиграл очень много крупных турниров. Он всегда очень хорошо играет в больших матчах. Мы хорошо знаем стиль игры друг друга. В прошлом мы сыграли много непростых матчей. Сегодня я тоже не ожидал, что будет легко, так оно и получилось», — сказал Маррей после победы. А ещё он заплакал, завоевав этот титул, и эти слёзы счастья были полностью понятны и объяснимы.