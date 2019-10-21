Маррей – Терминатор. Шотландец завоевал первый титул с металлическим бедром

Операция по протезированию бедра спасла карьеру Маррея
Ещё в начале этого года Энди не надеялся, что сможет продолжать карьеру. Будучи в Австралии, он заявил, что из-за постоянных болей в бедре вынужден уйти из тенниса и надеется только провести прощальный матч на Уимблдоне-2019. Однако затем британец решился на операцию по вставке в бедро металлической пластины, которая чуть раньше помогла одному из величайших теннисистов в парном разряде – Бобу Брайану. Никаких гарантий, разумеется, не было. Нагрузки в паре и одиночке несравнимы, бегать по корту нужно намного больше – особенно с таким стилем игры, как у Энди, – и позволит ли металлическое бедро передвигаться должным образом, оставалось под вопросом.
К счастью для Маррея, операция прошла максимально успешно, позволив ему готовиться к возвращению на корт. «Всё прошло великолепно. Операция изменила мою жизнь. Я с нетерпением жду возвращения на корт, но не знаю, чего ожидать. У меня нет никаких ожиданий. Мне будет достаточно просто выйти на корт и сыграть без боли. За прошедшие 18 месяцев я несколько раз хотел остановиться. Я больше не хотел играть. Я не получал удовольствия от тенниса, от тренировок и матчей. Победы уже не радовали. Сейчас я рад, что вновь могу играть. Я фанат тенниса, играю в него с детства и хочу продолжать это делать, потому что вновь наслаждаюсь игрой», — говорил Энди.
Титул в паре и самоирония
На первом турнире после возвращения, Queen’s Club в Лондоне, британец завоевал титул в паре с Фелисьяно Лопесом. Испанец вообще сделал там победный дубль, чем, скорее всего, тоже продлил себе карьеру (он думал уйти из тенниса в этом сезоне, если бы перестал попадать на крупные турниры, а в Лондоне заработал немало рейтинговых баллов). Маррей же поначалу играл только в парном разряде, в том числе на Уимблдоне. Первый одиночный матч он провёл в августе на «Мастерсе» в Цинциннати, уступив Ришару Гаске. Проиграв через неделю Теннису Сандгрену, Энди отказался от идея выступления на US Open даже в паре, отправившись вместо этого на Мальорку, где проходил челленджер. Там британцу удалось выиграть первый матч в одиночке после операции, но дальше 1/8 финала он не прошёл.
Разумеется, подобные результаты вызвали волну критики Энди в интернете, на которую он отреагировал с присущей ему самоиронией. Британец поставил лайки под несколькими сообщениями с призывами перестать позориться и завершить карьеру. Тем временем было заметно, что Маррей понемногу прибавляет. В Азии он одержал несколько неплохих побед, в том числе над полуфиналистом US Open этого года Маттео Берреттини. Кроме того, Маррей отмечал, что бедро его больше не беспокоит. «Я удивлён, как гладко всё прошло. Два года у меня были сильные боли после каждого матча. Сейчас провожу встречу и у меня болит тело, спина, чувствуется усталость в мышцах и всё такое, но с бедром всё в порядке, и я уже не могу вспомнить то, что ощущал раньше».
Волевая победа Энди в Бельгии
Но главный успех ждал Энди в Европе. Конечно, ещё пару лет назад победа на турнире категории «ATP 250» была для него абсолютно рядовым событием, но сейчас это главное доказательство того, что Маррей на правильном пути в плане обретения кондиций. Выйдя в финал Антверпена после двух трёхсетовых матчей подряд, Энди добился волевой победы над Стэном Вавринкой. Британец уступал со счётом 3:6, 1:3 и 15:40 на своей подаче, а при 4:4 во второй партии ушёл с двойного скрытого матчбола. В решающем сете швейцарец снова вёл с брейком, причём дважды, и в девятом гейме опять был счёт 15:40 на подаче Маррея – но Энди выстоял и на этот раз, после чего сделал последний брейк и завоевал титул. За три дня он сыграл 9 сетов, проведя на корте 7,5 часов.
«Этот титул очень много значит для меня. Последние несколько лет были невероятно трудными. И у меня, и у Стэна было много проблем с травмами в последние пару лет. Удивительно снова сыграть с ним в финале, провести отличный матч. Совсем не ожидал, что выиграю турнир, поэтому я очень счастлив. Стэн — блестящий игрок. Он выиграл очень много крупных турниров. Он всегда очень хорошо играет в больших матчах. Мы хорошо знаем стиль игры друг друга. В прошлом мы сыграли много непростых матчей. Сегодня я тоже не ожидал, что будет легко, так оно и получилось», — сказал Маррей после победы. А ещё он заплакал, завоевав этот титул, и эти слёзы счастья были полностью понятны и объяснимы.
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