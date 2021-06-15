Энди Маррей одержал первую победу с марта, за час обыграв Бенуа Пэра на турнире в Лондоне

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В первом круге Маррей в двух сетах обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 5 минут.

Маррей 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Пэра — 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Маррей сразится с первым сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини.

Отметим, что до встречи с Пэром Маррей одерживал последнюю победу 1 марта 2021 года. На турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) он в первом круге обыграл голландца Робина Хасе со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.