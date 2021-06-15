Энди Маррей одержал первую победу с марта, за час обыграв Бенуа Пэра на турнире в Лондоне
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей одержал уверенную победу на старте травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).
В первом круге Маррей в двух сетах обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 5 минут.
Маррей 3 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Пэра — 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде Маррей сразится с первым сеяным турнира итальянцем Маттео Берреттини.
Отметим, что до встречи с Пэром Маррей одерживал последнюю победу 1 марта 2021 года. На турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) он в первом круге обыграл голландца Робина Хасе со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:3.
Лондон. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 18:05 МСК
46
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
124
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:10
-
17:13
-
16:52
-
16:43
-
16:25
-
15:49
-
15:27
-
15:10
-
14:42
-
14:08
-
13:49
-
13:43
-
12:08
-
11:39
-
10:42
-
09:58
-
09:37
-
09:21
-
00:42
-
00:26
- 14 июня 2021
-
23:27
-
22:43
-
22:25
-
19:33
-
19:01
-
18:45
-
17:44
-
16:50
-
16:17
-
15:25
-
15:19
-
14:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам