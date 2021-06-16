Горан Иванишевич: надеюсь, Джокович не попадёт на Федерера при жеребьёвке Уимблдона

Тренер команды серба Новака Джоковича и бывший хорватский теннисист Горан Иванишевич поделился ожиданиями от жеребьёвки на Уимблдоне.
«Надеюсь, Джокович избежит Федерера при жеребьёвке Уимблдона. Я думаю, что Роджер сделал умный шаг в Париже. Он проверил своё тело, немного привел себя в форму и получил именно то, что хотел. Провёл три матча, а потом не захотел рисковать травмой. Уимблдон — это его цель номер один. Честно говоря, я бы не хотел видеть его в нашей сетке после жеребьёвки.
Мы были в Белграде, когда стала известна жеребьёвка «Ролан Гаррос», и Джокович не был особенно рад видеть Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в своей сетке», — приводит слова Иванишевича Tennishead.
Напомним, Джокович несколько дней назад выиграл титул «Ролан Гаррос». Также серб является действующим победителем Уимблдона.
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