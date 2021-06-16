Винус Уильямс выступит на Уимблдоне благодаря уайлд-кард
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс получила от организаторов Уимблдона уайлд-кард.
Прямое приглашение на турнир получили также британки Кэйти Бултер, Джоди Баррейдж, Хэрриет Дарт, Франческа Джонс и Саманта Маррей-Шаран. Ещё о двух теннисистках будет объявлено позже.
Квалификационный раунд Уимблдона стартует 21 июня. В основной сетке турнира будет всего 128 участниц. Первый круг начнётся 28 июня. Финальный матч запланирован на 10 июля.
Действующей победительницей турнира является Симона Халеп из Румынии. В финальной встрече Уимблдона — 2019 она оказалась сильнее американки Серены Уильямс 6:2, 6:2. Напомним, что в прошлом году турнир пришлось отменить в связи с коронавирусом.
Новость по темеЭнди Маррей получил уайлд-кард в основную сетку Уимблдона
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