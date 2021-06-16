Винус Уильямс выступит на Уимблдоне благодаря уайлд-кард

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс получила от организаторов Уимблдона уайлд-кард.

Прямое приглашение на турнир получили также британки Кэйти Бултер, Джоди Баррейдж, Хэрриет Дарт, Франческа Джонс и Саманта Маррей-Шаран. Ещё о двух теннисистках будет объявлено позже.

Квалификационный раунд Уимблдона стартует 21 июня. В основной сетке турнира будет всего 128 участниц. Первый круг начнётся 28 июня. Финальный матч запланирован на 10 июля.

Действующей победительницей турнира является Симона Халеп из Румынии. В финальной встрече Уимблдона — 2019 она оказалась сильнее американки Серены Уильямс 6:2, 6:2. Напомним, что в прошлом году турнир пришлось отменить в связи с коронавирусом.