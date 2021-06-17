Роджер Федерер — о поражении от Оже-Альяссима: я не могу принять такой третий сет

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение в матче второго круга турнира в Галле с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

«Это большое испытание для меня. Люди, которые перенесли несколько операций, понимают, о чём я говорю. Это так просто не проходит. Ты чаще начинаешь обо всём думать дважды, переживать о боли и том, как будешь себя чувствовать на следующий день. Это сказывается.

Конечно, я знаю, что Феликс — прекрасный теннисист. Сегодня он был лучше. Наверное, я всё равно проиграл бы. Играть и побеждать на этом корте сложно. И я благодарен за все свои достижения здесь. Но я не могу принять такой третий сет. Первые два сложились нормально, никаких проблем.

Я не против процесса восстановления и подобных вещей. Я находился дома с семьёй. Это было приятно. Но когда ты возвращаешься на корт, то хочешь, чтобы всё было как прежде, и расстраиваешься, когда не получаются удары и игра в целом. Этот негатив начинает накапливаться. Ты думаешь: это слишком плохо, что происходит? Я всегда говорил, что каждый матч даёт информацию, мне нужно всё проанализировать», — цитирует Федерера официальный сайт тура.