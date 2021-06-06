Роджер Федерер покинул «Ролан Гаррос»-2021 непобеждённым. Вернётся ли ещё легенда в Париж?

Три матча смог выиграть на «Ролан Гаррос» — 2021 знаменитый швейцарец Роджер Федерер, а перед четвёртым — с итальянцем Маттео Берреттини, занимающим девятое место в рейтинге ATP, — решил сняться, чтобы поберечь колено. Вернётся ли ещё легенда в Париж?

Целый год не выступал Роджер Федерер после двух операций на правом колене и длительного восстановительного периода. Любители тенниса надеялись, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вернётся на Australian Open. Но этого не случилось — швейцарец не поехал в Мельбурн, а впервые вышел на корт только в марте в Дохе. Пару матчей ему хватило, чтобы понять, что он ещё не готов к интенсивным турнирным нагрузкам. Роджер взял ещё одну паузу — на два месяца — и вернулся в строй уже только в конце грунтовой серии — в Женеве. Там Федерер и вовсе проиграл в стартовом матче. Однако на «Ролан Гаррос» он всё же поехал и постоянно везде заявлял, что рассматривает турнир в Париже лишь как подготовку к сезону на траве. Сейчас главным приоритетом для него является Уимблдон.

Богатейший теннисист мира, который за последний год заработал почти $ 90 млн, практически не выходя на корт, а только на одних рекламных контрактах, вызывал на «Ролан Гаррос» ажиотаж лишь одним своим фактом появления. В первом круге Роджер довольно уверенно переиграл Дениса Истомина из Узбекистана в трёх сетах. Во втором раунде всё прошло не так гладко для 39-летнего швейцарца. Федерер, в отличие от большинства других участников тура, никак не может привыкнуть к новым коронавирусным правилам. В частности, Роджер забывает, что полотенце теперь не приносят болбои, и надо за ним каждый раз ходить самому. Вот и в матче с чемпионом US Open — 2014 Марином Чиличем из Хорватии швейцарец в одном из эпизодов чуть замешкался, а судья Эммануэль Жозеф дал ему предупреждение. Заслуженный ветеран возмутился, долго не мог прийти в себя и в итоге даже проиграл тот сет. Но всё же смог довести матч до победы.

В 3-м круге жребий свёл Федерера с 59-й ракеткой мира Домиником Кёпфером. Несмотря на то что немцу уже 27 лет, с Роджером он ни разу до этого не встречался, поскольку в основном играл на турнирах ниже уровня ATP. С сеткой на «Ролан Гаррос» Кёпферу повезло. В первом круге ему достался обладатель уайлд-кард из Франции Матиас Бург, а во втором — американец Тейлор Фритц, который травмировался в концовке встречи и покидал корт уже в кресле-каталке. Для Кёпфера матч против Федерера мог бы стать возможностью показать себя во всей красе перед французской публикой. Но такого шанса ему не дали организаторы, поставившие эту встречу на вечернюю сессию, которая проходит в этом году при пустых трибунах. По одному матчу в таких условиях уже сыграли Серена, Медведев, Циципас, Надаль и Джокович. И вот теперь настала очередь Роджера.

При полном молчании трибун проходил этот напряжённый и затяжной поединок. В первой партии у каждого из теннисистов было несколько брейк-пойнтов, но никто ими так и не воспользовался. Дело дошло до тай-брейка, где чуть надёжнее сыграл Федерер — 7:6 (7:5). В начале второго сета Роджер сразу же сделал брейк, но преимущества не удержал: соперник сравнял счёт — 2:2. Тут же теннисисты ещё по разу взяли чужую подачу, после чего снова всё завершилось тай-брейком. На этот раз у швейцарца ошибки шли одна за другой, и Кёпферу удалось сравнять счёт по партиям — 1:1. Надо сказать, что Федерер заметно хуже соперника передвигался по корту. Конечно, никуда не делись его филигранные удары, но, когда Доминик начинал мяч разводить по углам, его именитый оппонент не успевал. И третий сет завершился на тай-брейке, на сей раз снова удача улыбнулась швейцарцу — 7:6, 6:7, 7:6.

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К тому моменту игроки провели на корте три часа. Роджер уставал всё сильнее и сильнее, невынужденных ошибок становилось всё больше. Ну а Кёпфер никак не мог этим воспользоваться и от этого заметно нервничал. В 3-м гейме ему засчитали аут. Судья спустился с вышки и подтвердил это. Доминик не поверил, перешёл на сторону Федерера, нашёл отметку, плюнул на это место, растёр ногой и выругался, за что, естественно, получил предупреждение. Если бы в этот момент на трибунах были зрители, немцу пришлось бы нелегко. До конца матча он выслушивал бы недовольство фанатов. Сразу после этого немцу удался обратный брейк — 2:2. Казалось, дело шло к 4-му тай-брейку подряд, но Роджер настроился на 11-й гейм на подаче соперника, поймал его на ошибках и дожал. А затем уверенно подал на матч — 7:6, 6:7, 7:6, 7:5 за 3 часа 39 минут.

Вот так Роджер вытащил тяжелейший 4-сетовый матч в ситуации, когда он играл неидеально. Последний раз более затяжной матч швейцарец провёл в 3-м круге Australian Open — 2020 с местным теннисистом Джоном Миллманом — 4 часа 3 минуты. Сразу после победы над Кёпфером Федерер намекнул, что может не выйти на матч 4-го круга с 9-й ракеткой мира Берреттини, поскольку главным для себя всё равно считает травяной сезон: «Может быть, это идеальный момент, чтобы передохнуть. Ведь у меня не будет недели между «Ролан Гаррос» и Галле, как обычно. Поэтому мне нужно было определиться, что будет лучше всего для Уимблдона. В Париже каждое утро после матчей я просыпался и оценивал ситуацию с коленом. Как уже говорил ранее, на тренировках я не играл матчи, которые длились по два с половиной или по три с половиной часа. Проводить столько времени на корте в моём положении ненормально. Те, кто проходил через такую же операцию, поймут меня». Интересно, что тренер Федерера хорват Иван Любичич одновременно является одним из менеджеров Маттео Берреттини.

Так всё и получилось, как намекал Роджер. Не прошло и суток после окончания матча с Кёпфером, как поступило официальное заявление о снятии Федерера с «Ролан Гаррос». Берреттини без борьбы вышел в 1/4 финала, а Роджер покинул турнир непобеждённым. Вернётся ли ещё легенда в Париж?