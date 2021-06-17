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На US Open — 2021 допустят 100% зрителей

На US Open — 2021 допустят 100% зрителей
Яна Метлёва
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Ассоциация тенниса США (USTA) допустит 100% зрителей на трибуны грядущего US Open, который запланирован на период с 30 августа по 12 сентября 2021 года. Об этом сообщает издание AP News. Билеты на матчи и пропуска на территорию турнира поступят в продажу в июле.

Решение USTA было оглашено через несколько дней после оптимистичного выступления губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в котором сообщалось, что большую часть оставшихся в штате правил социального дистанцирования смягчат, поскольку 70% взрослого населения Нью-Йорка получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса. У мужчин чемпионом турнира стал австриец Доминик Тим, у женщин лучшей была японка Наоми Осака.

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