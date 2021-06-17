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Серена Уильямс – выпускникам Муратоглу: запомните, «не смогу» – слишком громкое слово!

Серена Уильямс – выпускникам Муратоглу: запомните, «не смогу» – слишком громкое слово!
Яна Метлёва
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс выступила с мотивационной речью перед выпускниками теннисной академии своего личного тренера – Патрика Муратоглу.

Видео доступно в «инстаграме» Патрика Муратоглу.

«Верьте в себя, несмотря ни на что! Всегда найдутся люди, которые скажут, что вы не способны на то или на это, что вы будто бы недостаточно хороши. Запомните, «не смогу» – это слишком громкое слово! Когда кто-то говорит его вам, на самом деле подразумевает, что это он не может и никогда не сможет. Вот в чём суть.

На самом деле, он скрыто говорит: «Я не смогу», и пытается всячески помешать вам исполнить заветную мечту. Не забывайте об этом. Если кто-то говорит: «Вы не сможете» или «Вы недостаточно хороши», просто знайте, что это не так, и вам, вероятно, просто завидуют», — сказала Серена.

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