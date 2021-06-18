Новак Джокович — жене Елене: мы счастливы, что ты есть в нашей жизни

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович поздравил свою супругу Елену с днём рождения.
«С днём рождения, моя любовь. Мы счастливы, что ты есть в нашей жизни», — написал Джокович.
Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича
Новак и Елена поженились в 2014 году. 21 октября 2014 у них родился сын Стефан. 3 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Тара.
На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Новак стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), который завоевал титул на турнире «Большого шлема», по ходу турнира отыгравшись в двух матчах со счёта 0:2 по сетам.
На следующей неделе Новак выступит на турнире Mallorca Championships в парном разряде.
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