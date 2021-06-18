Ник Кирьос — о фото с Джоковичем: оно настоящее. Как бы он выиграл «Ролан Гаррос»?

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал фото с 19-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
«Да, это настоящее фото. Как бы он выиграл «Ролан Гаррос»?» — написал Кирьос.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ника Кирьоса.
Ранее австралиец многократно негативно высказывался в адрес Джоковича, поэтому подписчики в комментариях бурно отреагировали на их совместное фото:
«Друзья».
«Лучший игрок всех времён и Джокович».
«Джокович и болбой».
«Фотошоп».
«Ты стал фанатом Джоковича после того, что он сделал на «Ролан Гаррос»?»
На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. На следующей неделе Новак выступит на турнире Mallorca Championships в парном разряде. Кирьос также входил в состав участников этих соревнований, но принял решение сняться.
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