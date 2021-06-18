Энди Маррей: я понимаю, почему Федерер расстроен

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал поражение швейцарца Роджера Федерера в матче второго круга турнира в Галле с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

«Я точно не знаю, в какой ситуации находится Роджер. Но по своему опыту понимаю, что возвращаться после долгой паузы нелегко. Он привык играть на высочайшем уровне, был одним из сильнейших на протяжении 20 лет, а теперь выходит и понимает, что ему не удаётся выполнять удары так, как хотелось бы. Это его расстраивает.

У Феликса мощная подача, он играет агрессивно. Роджер хотел войти в игру, набрать ритм, но этого не произошло. Я понимаю, почему Федерер расстроен, но уверен, что он со всем справится. На турнирах «Большого шлема» всё будет иначе», — цитирует Маррея Daily Express.