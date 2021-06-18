Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В четвертьфинальном матче Самсонова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение американке Мэдисон Кис со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов. Кис подала 8 эйсов, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов.

За выход в финал Самсонова сыграет с победительницей матча американки Джессики Пегулы с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, посеянной под седьмым номером.

Призовой фонд турнира в Берлине (Германия) составляет € 456 073.