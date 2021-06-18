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Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Берлине

Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Берлине
Елена Чистова
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В четвертьфинальном матче Самсонова, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение американке Мэдисон Кис со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 из 8 брейк-пойнтов. Кис подала 8 эйсов, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов.

За выход в финал Самсонова сыграет с победительницей матча американки Джессики Пегулы с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, посеянной под седьмым номером.

Призовой фонд турнира в Берлине (Германия) составляет € 456 073.

Берлин. 1/4 финала
18 июня 2021, пятница. 17:55 МСК
Мэдисон Кис
28
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 6 0
7 7 		2 7 7
         
Людмила Самсонова
106
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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