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Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Георгий Сосно
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Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинальном матче турнира в Лондоне со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность игры составила 1 час 31 минуту. За это время Шаповалов сделал одиннадцать эйсов и допустил десять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из девяти. На счету Тиафо ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух.

Соперником канадца в полуфинальной встрече станет Кэмерон Норри (Великобритания).

Турнир в Лондоне стартовал 14 июня, финал назначен на 20 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Фелисиано Лопес, который в 2019 году в решающей встрече оказался сильнее Жиля Симона из Франции — 6:2, 6:7, 7:6. Напомним, что в прошлом году все турниры на травяном покрытии были отменены из-за коронавируса.

Лондон. 1/4 финала
19 июня 2021, суббота. 14:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
65
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Денис Шаповалов
14
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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