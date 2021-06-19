Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинальном матче турнира в Лондоне со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность игры составила 1 час 31 минуту. За это время Шаповалов сделал одиннадцать эйсов и допустил десять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из девяти. На счету Тиафо ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из двух.
Соперником канадца в полуфинальной встрече станет Кэмерон Норри (Великобритания).
Турнир в Лондоне стартовал 14 июня, финал назначен на 20 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Фелисиано Лопес, который в 2019 году в решающей встрече оказался сильнее Жиля Симона из Франции — 6:2, 6:7, 7:6. Напомним, что в прошлом году все турниры на травяном покрытии были отменены из-за коронавируса.
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