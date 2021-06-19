Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме, выиграв второй матч за день

Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме, выиграв второй матч за день
Елена Чистова
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA 250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В полуфинальном матче четвёртая ракетка соревнований Касаткина нанесла поражение американке Коко Вандевей, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Вандевей подала два эйса, избежала ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За титул Касаткина сыграет со второй ракеткой соревнований Онс Жабер из Туниса. Ранее Дарья не выходила даже в полуфинал турниров на травяном покрытии.

Ранее сегодня в четвертьфинале турнира в Бирмингеме Касаткина обыграла Терезу Мартинцеву из Чехии со счётом 6:4, 2:6, 6:0.

Бирмингем. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 18:25 МСК
Коко Вандевей
203
США
Коко Вандевей
К. Вандевей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
35
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Второй российский титул Касаткиной! После Москвы Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург Второй российский титул Касаткиной! После Москвы Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021