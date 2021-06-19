Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме, выиграв второй матч за день

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории WTA 250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В полуфинальном матче четвёртая ракетка соревнований Касаткина нанесла поражение американке Коко Вандевей, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. Вандевей подала два эйса, избежала ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За титул Касаткина сыграет со второй ракеткой соревнований Онс Жабер из Туниса. Ранее Дарья не выходила даже в полуфинал турниров на травяном покрытии.

Ранее сегодня в четвертьфинале турнира в Бирмингеме Касаткина обыграла Терезу Мартинцеву из Чехии со счётом 6:4, 2:6, 6:0.