Финалист 2016 года Милош Раонич пропустит Уимблдон

Экс третья ракетка мира канадец Милош Раонич принял решение отказаться от выступления на Уимблдоне, который пройдёт с 28 июня по 11 июля. Об этом Раонич сообщил в «Инстаграме». Отметим, что в 2016 году канадец дошёл до финала турнира, где в трёх сетах проиграл шотландцу Энди Маррею со счётом 4:6, 6:7, 6:7.
Публикация доступна в «инстаграме» Милоша Раонича.
«Хочу поделиться с вами новостью, от которой мне невероятно грустно и больно. Я не буду играть на Уимблдоне в этом году. Обычно он всегда был вершиной моего сезона. Я много работал, готовясь к недавним турнирам. В предпоследний день я повредил икроножную мышцу. Пытался исправить это за короткое время, но сбоев в работе было не избежать. Поэтому я не готов к выступлению на Уимблдоне. Буду усердно работать, чтобы вернуться в тур как можно скорее. Спасибо за терпение и поддержку», — обратился Раонич к фанатам.
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