Маттео Берреттини: если перед финалом сплю спокойно, значит, что-то не так

Девятая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини поделился эмоциями после выхода в финал турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). В полуфинальном матче он в двух сетах обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4. За титул Берреттини поборется с британцем Кэмероном Норри.

«Выйти в финал было целью этой недели, теперь остался один шаг. Это большое достижение для меня, особенно учитывая то, какую историю имеет этот турнир. Я правда счастлив, чтобы победить Алекса, я должен был показать лучший теннис, и это получилось.

Всегда настраиваюсь таким образом, что способен выиграть геймы на своей подаче. Моя подача и первый удар — мощное оружие. Если перед финалом сплю слишком спокойно, значит, что-то не так. Потому что я обязан слегка нервничать и напрягаться, иначе адреналин не повысится и играть будет сложнее», — приводит слова итальянца сайт ATP.