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Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме

Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме
Георгий Сосно
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в решающем матче турнира в Бирмингеме проиграла Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

За всю игру Касаткина выполнила один эйс и совершила одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из семи. На счету Жабер также одна подача навылет и одна двойная ошибка при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.

Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Жабер впервые выиграла титул WTA.

Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.

Бирмингем. Финал
20 июня 2021, воскресенье. 15:35 МСК
Дарья Касаткина
35
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Онс Жабер
24
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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