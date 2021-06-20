Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в решающем матче турнира в Бирмингеме проиграла Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.
За всю игру Касаткина выполнила один эйс и совершила одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из семи. На счету Жабер также одна подача навылет и одна двойная ошибка при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.
Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Жабер впервые выиграла титул WTA.
Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.
Бирмингем. Финал
20 июня 2021, воскресенье. 15:35 МСК
35
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
24
Онс Жабер
О. Жабер
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