Людмила Самсонова рассказала, какие слова помогли ей победить в финале турнира в Берлине

22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова после победы в финале турнира в Берлине над Белиндой Бенчич из Швейцарии дала интервью журналистам.

«Просто невероятно. Мечтала об этом, и то, что произошло — потрясающе.

Я так нервничала сегодня, сначала перед матчем, а потом и во время первого сета. Затем просто сказала себе: «Хорошо, давай попробуем играть более агрессивно». И это сработало.

Я старалась продолжать свою игру, старалась быть агрессивной при первом ударе, на своей подаче, при возврате», — цитирует Самсонову официальный сайт WTA.

Напомним, сегодня Самсонова одержала свою первую победу на турнирах под эгидой WTA. На пути к финалу она обыграла Маркету Вондроушову (Чехия), Веронику Кудерметову (Россия), Мэдисон Кис (США) и Викторию Азаренко (Беларусь), при этом в основную сетку Самсонова пробилась через квалификацию.