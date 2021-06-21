Все игры турнира в Истбурне были перенесены из-за погодных условий

Все матчи, которые должны были состояться в рамках теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), были перенесены из-за погодных условий. Об этом в своём «Твиттере» сообщил журналист Хосе Моргадо.

Ранее россиянка Вера Звонарёва пробилась в основной раунд теннисного турнира в Истбурне, призовой фонд которого превышает $ 560 тыс.

Звонарёва в финале квалификации победила француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.

Также 24-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, на этой неделе не сумевший выйти в четвертьфинал турнира в Лондоне, снялся с соревнований АТР в Истбурне, которые пройдут на следующей неделе. Его место в основной сетке соревнований займёт финн Эмиль Руусувуори.

Таким образом, ближайшим стартом 27-летнего россиянина станет Уимблдон, который начинается 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. В основной сетке турнира будет 128 участников. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.