Все игры турнира в Истбурне были перенесены из-за погодных условий

Все матчи, которые должны были состояться в рамках теннисного турнира в Истбурне (Великобритания), были перенесены из-за погодных условий. Об этом в своём «Твиттере» сообщил журналист Хосе Моргадо.
Ранее россиянка Вера Звонарёва пробилась в основной раунд теннисного турнира в Истбурне, призовой фонд которого превышает $ 560 тыс.
Звонарёва в финале квалификации победила француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты.
Также 24-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, на этой неделе не сумевший выйти в четвертьфинал турнира в Лондоне, снялся с соревнований АТР в Истбурне, которые пройдут на следующей неделе. Его место в основной сетке соревнований займёт финн Эмиль Руусувуори.
Таким образом, ближайшим стартом 27-летнего россиянина станет Уимблдон, который начинается 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. В основной сетке турнира будет 128 участников. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
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