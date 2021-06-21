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Карен Хачанов вышел во 2-й круг турнира в Мальорке

Карен Хачанов вышел во 2-й круг турнира в Мальорке
Григорий Петерсон
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Российский теннисист Карен Хачанов в 1-м круге турнира в Мальорке обыграл француза Люку Пуя со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 14 минут. За всю игру Хачанов исполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 7.

Во 2-м круге Карен Хачанов сыграет с победителем пары Никола Кун (Испания) — Фелисьяно Лопес (Испания).

Карен Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде.

Люка Пуй — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, победитель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Франции, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Мальорка. 1-й круг
21 июня 2021, понедельник. 17:50 МСК
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		3 6
6 7 		6 4
         
Люка Пуй
96
Франция
Люка Пуй
Л. Пуй
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