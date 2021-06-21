Карен Хачанов вышел во 2-й круг турнира в Мальорке

Российский теннисист Карен Хачанов в 1-м круге турнира в Мальорке обыграл француза Люку Пуя со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 14 минут. За всю игру Хачанов исполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 7.

Во 2-м круге Карен Хачанов сыграет с победителем пары Никола Кун (Испания) — Фелисьяно Лопес (Испания).

Карен Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде.

Люка Пуй — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, победитель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Франции, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.