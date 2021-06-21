Карен Хачанов вышел во 2-й круг турнира в Мальорке
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Российский теннисист Карен Хачанов в 1-м круге турнира в Мальорке обыграл француза Люку Пуя со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:4.
Матч длился 2 часа 14 минут. За всю игру Хачанов исполнил 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 3. Его соперник из Франции за всё противостояние 6 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 7.
Во 2-м круге Карен Хачанов сыграет с победителем пары Никола Кун (Испания) — Фелисьяно Лопес (Испания).
Карен Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде.
Люка Пуй — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, победитель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Франции, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Мальорка. 1-й круг
21 июня 2021, понедельник. 17:50 МСК
29
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
96
Люка Пуй
Л. Пуй
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