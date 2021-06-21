Россиянка Яшина выбыла с турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Екатерина Яшина проиграла немке Анжелике Кербер в 1-м круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия) с общим счётом 6:1, 6:1. Состязание относится к категории WTA 250. Призовой фонд турнира составляет € 190 тыс. Соревнования проходят с 20 по 26 июня.
Продолжительность матча составила 51 минуту. За всю игру россиянка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. Её соперница из Германии за всё противостояние исполнила единственный эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 4.
Яшкина занимает 478-е место в рейтинге WTA, Кербер расположилась на 28-й позиции чарта.
В данном турнире также принимает участие россиянка Анна Блинкова.
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