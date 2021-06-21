Опубликован список теннисисток, которые будут участвовать в квалификации Уимблдона

Пресс-служба Уимблдона опубликовала список теннисисток, которые будут участвовать в квалификационных играх теннисного турнира.

В квалификации примут участие Марина Мельникова (Россия), Камилла Рахимова (Россия), Дарья Снигур (Украина), Катерина Бондаренко (Украина), Ольга Говорцова (Беларусь), Катарина Завацкая (Украина), Наталья Вихлянцева (Россия), Леся Цуренко (Украина), Ангелина Калинина (Украина), Валерия Савиных (Россия), Анастасия Гасанова (Россия), Виталия Дьяченко (Россия).

В основной сетке точно сыграют Виктория Азаренко (Беларусь), Екатерина Александрова (Россия), Анна Блинкова (Россия), Елена Веснина (Россия), Маргарита Гаспарян (Россия), Варвара Грачёва (Россия).

Уимблдон является одним из турниров, проводимых под эгидой «Большого шлема». В 2021 году финальная стадия турнира пройдёт с 28 июня по 10 июля.