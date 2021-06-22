Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Истбурне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла в первом круге турнира в Истбурне представительницу Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 20 минут.

Рыбакина за всю игру сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 21 брейк-пойнтов. На счету Дарт 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в четвертьфинал Рыбакина сыграет с Элиной Свитолиной из Украины, которая сегодня обыграла Паулу Бадосу.

Турнир в Истбурне стартовал 21 июня. Финальный матч запланирован на 26 июня. Призовой фонд в этом году составил $ 565 530. Действующей победительницей соревнований является Каролина Плишкова из Чехии, которая в 2019-м обыграла в финальной встрече Анжелику Кербер (Германия).