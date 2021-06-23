Физиотерапевт Тима: трещины — это нехороший знак

Алекс Стобер, физиотерапевт австрийского теннисиста Доминика Тима прокомментировал травму спортсмена, из-за которой ему пришлось досрочно завершить выступление на Мальорке в первом круге.
«На данный момент можно только гадать. Он получил травму запястья, что-то вроде вывиха.
Всё остальное можно узнать только позже. Трещины — это нехороший знак. Будем надеяться, что это был просто вывих запястья. Возможно, небольшое повреждение суставной капсулы», — цитирует Стобера Tennishead.
Напомним, что в первом сете австриец выигрывал у француза Адриана Маннарино со счётом 5:2, а затем позвал тренера, услышав треск в запястье.
Несмотря на то, что ему оказали помощь на корте, 5-й номер мирового рейтинга решил не продолжать игру и перед Уимблдоном пройдет магнитно-резонансную томографию, чтобы определить истинную степень повреждения.
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