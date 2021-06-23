Физиотерапевт Тима: трещины — это нехороший знак

Алекс Стобер, физиотерапевт австрийского теннисиста Доминика Тима прокомментировал травму спортсмена, из-за которой ему пришлось досрочно завершить выступление на Мальорке в первом круге.

«На данный момент можно только гадать. Он получил травму запястья, что-то вроде вывиха.



Всё остальное можно узнать только позже. Трещины — это нехороший знак. Будем надеяться, что это был просто вывих запястья. Возможно, небольшое повреждение суставной капсулы», — цитирует Стобера Tennishead.

Напомним, что в первом сете австриец выигрывал у француза Адриана Маннарино со счётом 5:2, а затем позвал тренера, услышав треск в запястье.

Несмотря на то, что ему оказали помощь на корте, 5-й номер мирового рейтинга решил не продолжать игру и перед Уимблдоном пройдет магнитно-резонансную томографию, чтобы определить истинную степень повреждения.