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Марина Мельникова не сумела квалифицироваться на Уимблдон

Марина Мельникова не сумела квалифицироваться на Уимблдон
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Российская теннисистка Марина Мельникова уступила в первом круге квалификации к Уимблдону представительнице Китая Сиюй Ван со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Мельникова за всю игру выполнила 1 подачу навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету китаянки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 успешных брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Сиюй Ван предстоит встретиться с победителем пары Джессика Понше (Франция) — Нурия Парризас-Диас (Испания). Для выхода в основную сетку турнира необходимо победить в трёх матчах квалификации.

Квалификация к женскому одиночному разряду Уимблдона стартовала вчера, 22 июня. Основной турнир начинается 28 июня и продлится до 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.

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