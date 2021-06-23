Марина Мельникова не сумела квалифицироваться на Уимблдон

Российская теннисистка Марина Мельникова уступила в первом круге квалификации к Уимблдону представительнице Китая Сиюй Ван со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Мельникова за всю игру выполнила 1 подачу навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету китаянки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 успешных брейк-пойнта из 5.
В следующем круге Сиюй Ван предстоит встретиться с победителем пары Джессика Понше (Франция) — Нурия Парризас-Диас (Испания). Для выхода в основную сетку турнира необходимо победить в трёх матчах квалификации.
Квалификация к женскому одиночному разряду Уимблдона стартовала вчера, 22 июня. Основной турнир начинается 28 июня и продлится до 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.
- 23 июня 2021
-
15:48
-
15:15
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
13:31
-
13:06
-
12:52
-
11:35
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
09:39
-
08:38
-
08:27
-
00:53
-
00:18
- 22 июня 2021
-
23:47
-
23:19
-
23:14
-
22:42
-
22:01
-
21:57
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
20:54
-
20:48
-
20:42
-
20:14
-
20:01
-
19:36
-
18:56
-
18:26
-
18:23