Федерер рассказал о самом неловком моменте в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил, как в 2007 году он надел задом наперёд брюки перед церемонией награждения Уимблдона.

«Помню, что надел пиджак, а ещё у меня были длинные брюки. Я решил надеть их, потому что думал, что будет легендарно поднять трофей в таком изысканном наряде, поэтому я надел брюки и пиджак. А когда шёл получать трофей, пытался положить руки в карманы, потому что нервничал. В тот момент понял, что они направлены назад, и подумал: «Господи, я надел брюки задом наперёд. Когда поднимал трофей, то думал: «Боже, фото будут выглядеть ужасно». Это, наверное, был самый неловкий момент в моей карьере. Но в итоге получилось смешно, так что всё нормально».

Уимблдон-2021 стартует 28 июня и продлится до 11 июля. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович из Сербии.