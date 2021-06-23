Анна Блинкова выбыла с турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Анна Блинкова во 2-м круге турнира в Бад-Хомбурге проиграла немке Анжелике Кербер с общим счётом 0:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час. За всю игру россиянка исполнила единственный эйс, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта, не имя для этого возможности. Её соперница из Германии за всё противостояние ни разу не подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
В данный момент Кербер занимает 28-е место в рейтинге WTA, а Блинкова располагается на 90-м месте чарта.
В четвертьфинале Анжелика Кербер сыграет с Амандой Анисимовой из США. О точном времени начала поединка будет сообщено позднее.
Турнир в Бад-Хомбурге относится к соревнованиям категории WTA-250.
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