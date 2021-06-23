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Анна Блинкова выбыла с турнира в Бад-Хомбурге

Анна Блинкова выбыла с турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Анна Блинкова во 2-м круге турнира в Бад-Хомбурге проиграла немке Анжелике Кербер с общим счётом 0:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час. За всю игру россиянка исполнила единственный эйс, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта, не имя для этого возможности. Её соперница из Германии за всё противостояние ни разу не подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

В данный момент Кербер занимает 28-е место в рейтинге WTA, а Блинкова располагается на 90-м месте чарта.

В четвертьфинале Анжелика Кербер сыграет с Амандой Анисимовой из США. О точном времени начала поединка будет сообщено позднее.

Турнир в Бад-Хомбурге относится к соревнованиям категории WTA-250.

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Бад-Хомбург. 2-й круг
23 июня 2021, среда. 19:00 МСК
Анжелика Кербер
28
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Анна Блинкова
90
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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