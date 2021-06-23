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«Это просто невероятно!» Пёрселл прокомментировал сенсационную победу над Монфисом

«Это просто невероятно!» Пёрселл прокомментировал сенсационную победу над Монфисом
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Австралиец Макс Пёрселл прокомментировал сенсационную победу, которую он одержал над Гаэлем Монфисом в рамках 2-го круга турнира в Истбурне. Пёрселл обыграл француза со счётом 6:4, 7:5, 6:4.

Пёрселл занимает 283-е место в рейтинге ATP, Гаэль Монфис расположился на 16-й строчке чарта.

«Это просто невероятно! Последние девять месяцев я изо всех сил старался попасть в какие-либо одиночные турниры и в основном играл в парном разряде. Мне удалось сыграть здесь, на моём любимом покрытии — это здорово. Я думал, что я просто выйду и попробую сыграть, навязать борьбу, мне это удалось. Игра складывалась для меня крайне сложно. Гаэль показал, почему его считают хорошим игроком», — приводит слова Пёрселла ATP Tour.

Истбурн (м). 2-й круг
23 июня 2021, среда. 13:05 МСК
Гаэль Монфис
16
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 4
6 		5 6
         
Макс Пёрселл
283
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Комментарии
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