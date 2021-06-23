«Мячам придётся очень несладко». Соболенко пошутила про предстоящую игру с Джорджи

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала предстоящую игру с итальянкой Камилой Джорджи. Спортсменки встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне.

«Думаю, судьям надо принести побольше мячей, потому что мячам придётся очень несладко. Да, это будет крайне быстрая игра. Камила — отличная теннисистка, быстро двигается, быстро играет. Так что я должна всегда быть готовой, стоять на согнутых ногах. Это будет «бам-бам». Не знаю, чего ждать от матча. Надеюсь, я смогу хорошо сыграть», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Арина Соболенко — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница 15 турниров WTA.

Камила Джорджи — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде.