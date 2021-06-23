«Мячам придётся очень несладко». Соболенко пошутила про предстоящую игру с Джорджи
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала предстоящую игру с итальянкой Камилой Джорджи. Спортсменки встретятся в четвертьфинале турнира в Истбурне.
«Думаю, судьям надо принести побольше мячей, потому что мячам придётся очень несладко. Да, это будет крайне быстрая игра. Камила — отличная теннисистка, быстро двигается, быстро играет. Так что я должна всегда быть готовой, стоять на согнутых ногах. Это будет «бам-бам». Не знаю, чего ждать от матча. Надеюсь, я смогу хорошо сыграть», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
Арина Соболенко — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница 15 турниров WTA.
Камила Джорджи — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 июня 2021
-
21:39
-
21:29
-
21:04
-
20:48
-
20:48
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
19:49
-
19:25
-
19:05
-
19:04
-
18:10
-
18:07
-
17:19
-
16:28
-
15:48
-
15:15
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
13:31
-
13:06
-
12:52
-
11:35
-
10:36
-
10:34
-
10:22
-
09:39
-
08:38
-
08:27
-
00:53
-
00:18
- 22 июня 2021
-
23:47
-
23:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам