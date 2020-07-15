Лето в разгаре. Возняцки, Азаренко, Осака, Соболенко, Штолляр достали купальники

Всего пару недель осталось ждать теннисистам возобновления сезона. График соревнований предстоит сверхнасыщенный – никаких пауз уже не будет. Так что пока всё не началось, самое время в разгар лета насладиться солнцем и морем. Лучшие теннисистки мира достали свои купальники и отправились на пляж или к бассейну.

Пока Калинская пыталась приручить крокодила, Кирьос нашёл новую подружку Головин показала детскую фотографию с Курниковой, а Касаткина сыграла в теннис с футболистом «Барселоны».

Уже опубликован заявочный список на первый турнир WTA после карантина, который пройдёт с 3 по 9 августа на грунтовых кортах в Палермо (Италия). Среди участниц будет итальянка Камила Джорджи, получившая от организаторов уайлд-кард. Бывшая 26-я ракетка мира и победительница двух соревнований WTA в этом сезоне набирала форму от турнира к турниру. В начале марта она дошла до четвертьфинала в Лионе, где уступила россиянке Дарье Касаткиной.

В списке участниц турнира в Палермо значится и чешская теннисистка Кристина Плишкова. С конца мая Кристина активно играла на выставочных турнирах в Чехии, в которых принимали участие все ведущие чешские теннисистки, включая её сестру-близняшку Каролину, а также Петру Квитову и россиянку Екатерину Александрову. Так что Кристина Плишкова набрала уже неплохую игровую практику и перед рестартом сезона может позволить себе немножко передохнуть на море. Сейчас она проводит время в Сплите (Хорватия) со своим бойфрендом – словацким футболистом Давидом Ганцко, который только что вместе со своим клубом «Спарта» (Прага) завоевал Кубок Чехии.

Бывшая 9-я ракетка мира, победительница 6 турниров в одиночном разряде и чемпионка US Open-2019 в паре белоруска Арина Соболенко перед самым карантином завоевала титул на престижном турнире категории Premier Mandatory в Дохе, где обыграла в финале Петру Квитову. Во время паузы Арина практически не выступала, зато много тренировалась у себя в Минске под руководством тренера Дмитрия Турсунова.

Ещё одна белорусская теннисистка – бывшая первая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко не может одержать победу с августа 2019 года (Цинциннати). В этом году белоруска пропустила австралийскую серию турниров и сыграла только в начале марта в Монтеррее. Во время паузы в сезоне Виктория приняла участие в киберспортивном турнире, организованным «Мастерсом» в Мадриде, а затем после окончания карантина выступила на командном соревновании в Чарльстоне с участием ведущих теннисисток, находящихся в Северной Америке – таких как Софья Кенин, Слоан Стивенс, Аманда Анисимова, Моника Пуиг, Эжени Бушар и других. Два своих матча в одиночке и два в паре Азаренко проиграла. Возможно, для белоруски всё изменится после возобновления сезона.

На том же турнире в Чарльстоне выступила также австралийка хорватского происхождения Айла Томлянович. Она оба своих одиночных матча выиграла – у Шелби Роджерс и Моники Пуиг. А до это в мае Айла сыграла на показательном турнире в Вест-Палм-Бич – победила Элисон Риске и проиграла Аманде Анисимовой. Любопытно, что бойфренд Томлянович – 8-я ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини тоже не сидит без дела. Он с середины июня активно играет на выставочных турнирах в Европе – выиграл соревнование в академии Патрика Муратоглу на харде, затем сыграл в Кицбюэле на грунте и дошёл до финала в Берлине на траве.

Венгерская теннисистка Фанни Штолляр в мае сыграла на выставочном турнире в Будапеште, а сейчас отправилась в Канны.

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка Australian Open-2018, датчанка Каролина Возняцки объявила о завершении карьеры перед самым карантином. Теперь ей не нужно беспокоиться о рейтинговых очках и ожидать возобновления тура, а можно посвятить время себе.

Чемпионка US Open-2019 канадка Бьянка Андрееску долго не могла избавиться от травм, и пауза в сезоне ей как раз должна пойти на пользу. Во время карантина Бьянка приняла участие в кибертеннисном турнире, организованном «Мастерсом» в Мадриде. Сейчас Андрееску активно тренируется и готовится к защите титула на Открытом чемпионате США, который стартует 31 августа.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака не очень удачно начала сезон-2020 – дошла до полуфинала Брисбена и третьего круга Australian Open. В замороженном рейтинге WTA японка занимает 10-е место и надеется улучшить свои результаты после возобновления сезона. Во время карантина она начала работать с бывшим тренером Марии Шараповой по физподготовке – Ютакой Накамурой. Кстати, Осака не так давно возглавила список «Форбс» среди самых высокооплачиваемых спортсменок мира, обойдя лидеров прошлых лет – Серену Уильямс и Марию Шарапову.

Чемпионка Уимблдона (2017) и «Ролан Гаррос» (2016), бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса в начале этого сезона дошла до финала Australian Open, а сразу после отмены турнира в Индиан-Уэллсе отправилась в Швейцарию, где провела весь карантин. При первой же возможности Гарбинье начала тренироваться в Женеве, причём в июне в «Инстаграме» испанки появились фото и видео с совместных тренировок с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой. Спустя некоторое время Мугуруса опубликовала фотографию в купальнике возле бассейна, и внимательные подписчики заметили, что этот бассейн чрезвычайно похож на тот, который расположен в доме Вавринки. Конечно же, сразу появились предположения, что у молодых людей завязывается роман. В прессе появилась информация от источника о том, что между теннисистами несколько недель назад возникли отношения.

Отметим, что Вавринка ранее встречался с хорватской теннисисткой Донной Векич, но они расстались в мае 2019 года. До этого швейцарец был женат на телеведущей и модели Ильхам Вюйу. В 2010 году у них родилась дочь.