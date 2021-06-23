Дарья Касаткина обыграла девятую ракетку мира Игу Свёнтек на турнире в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В матче второго круга она в трёх сетах обыграла четвёртую сеяную Игу Свёнтек из Польши со счётом 4:6, 6:0, 6:1. Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Свёнтек — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
За право выйти в полуфинал турнира Касаткина сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше проиграла итальянке Камиле Джорджи в первом круге.
Отметим, что ранее Касаткина стала финалисткой травяного турнира в Бирмингеме. В решающем матче она в двух сетах проиграла Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 4:6.
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