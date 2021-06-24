Даниил Медведев и его жена попробовали блюда испанской кухни на Мальорке

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вместе с женой Дарьей отведал блюда испанской кухни в свой выходной на турнире Mallorca Championships. Супруги попробовали суп гаспачо, местный вариант пиццы, а также фидеуа.

Фото доступно в «инстаграме» турнира на Мальорке

«Мне нравится гаспачо, очень вкусно», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Сегодня, 24 июня, Даниил, посеянный под первым номером, в четвертьфинале турнира на Мальорке сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Российский теннисист получил уайлд-кард на эти соревнования. Турнир на Мальорке с призовым фондом € 720 тыс. завершится 26 июня.

На минувшей неделе Медведев проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.