Даниил Медведев получил второй номер посева на Уимблдоне, Андрей Рублёв — шестой

Организаторы Уимблдона огласили список сеяных игроков на турнире, который пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Первая десятка сеяных у мужчин выглядит следующим образом:

1. Новак Джокович (Сербия).

2. Даниил Медведев (Россия).

3. Стефанос Циципас (Греция).

4. Доминик Тим (Австрия).

5. Александр Зверев (Германия).

6. Андрей Рублёв (Россия).

7. Роджер Федерер (Швейцария).

8. Маттео Берреттини (Италия).

9. Роберто Баутиста-Агут (Испания).

10. Диего Шварцман (Аргентина).

Из россиян в посев также попали Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (26). В 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

В мужском парном разряде лидерами посева будут хорваты Никола Мектич и Мате Павич.