Виктория Азаренко снялась с турнира в Бад-Хомбурге

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Бад-Хомбурге (Германия) под вторым номером, снялась с соревнований. Сегодня, 24 июня, она должна была сыграть в четвертьфинале с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (7).
Вчера Азаренко во втором круге одолела француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Продолжительность этого поединка составила 3 часа 2 минуты.
За выход в финал Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, 8) — Катержина Синякова (Чехия).
Виктория Азаренко — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом € 189 708 завершится 26 июня. В прошлом году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
- 24 июня 2021
-
14:35
-
14:28
-
14:07
-
13:01
-
12:41
-
11:21
-
10:23
-
09:21
-
08:34
-
00:54
-
00:08
- 23 июня 2021
-
23:04
-
22:32
-
22:07
-
21:39
-
21:29
-
21:04
-
20:48
-
20:48
-
20:24
-
20:14
-
19:57
-
19:49
-
19:25
-
19:05
-
19:04
-
18:10
-
18:07
-
17:19
-
16:28
-
15:48
-
15:15
-
14:35
-
14:27
-
14:14