Виктор Троицки завершил профессиональную карьеру игрока
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35-летний сербский теннисист Виктор Троицки официально завершил профессиональную карьеру. Об этом в своём «твиттере» сообщил сербский журналист Саша Озмо.
Ранее Троицки заявил, что текущий розыгрыш Уимблдона станет для него последним турниром. На Уимблдоне сербу не удалось пробиться в финал квалификации, в полуфинальном матче он в трёх сетах проиграл 20-летнему американцу Брэндону Накашиме со счётом 2:6, 7:5, 3:6.
Виктор Троицки — чемпион пяти турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса и двукратный победитель Командного чемпионата мира в Дюссельдорфе в составе национальной сборной Сербии. На момент завершения карьеры Троицки занимал 196-ю строчку в рейтинге ATP, его лучшее достижение в карьере – 24-е место.
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