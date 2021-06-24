Виктор Троицки завершил профессиональную карьеру игрока

35-летний сербский теннисист Виктор Троицки официально завершил профессиональную карьеру. Об этом в своём «твиттере» сообщил сербский журналист Саша Озмо.

Ранее Троицки заявил, что текущий розыгрыш Уимблдона станет для него последним турниром. На Уимблдоне сербу не удалось пробиться в финал квалификации, в полуфинальном матче он в трёх сетах проиграл 20-летнему американцу Брэндону Накашиме со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

Виктор Троицки — чемпион пяти турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса и двукратный победитель Командного чемпионата мира в Дюссельдорфе в составе национальной сборной Сербии. На момент завершения карьеры Троицки занимал 196-ю строчку в рейтинге ATP, его лучшее достижение в карьере – 24-е место.