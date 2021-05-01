Троицки объяснил, почему многие западные СМИ испытывают «отвращение» к Джоковичу

Сербский теннисист Виктор Троицки поделился мнением о причинах появления в западных СМИ негативных новостей о своём соотечественнике Новаке Джоковиче.

«Мы все прекрасно видим отвращение западных СМИ к Новаку. Его трудно не заметить. Дело в том, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер были на вершине до появления Ноле. И тут пришёл он, обычный парень из Сербии, и начал выигрывать все турниры. Это не понравилось многим. Все мы знаем, о ситуации в нашей стране в последние десятилетия, мир не самого лучшего мнения о Сербии.

Но Новак всегда старался всем помогать, он славный парень. Неприятно, что так происходит. Люди ошибаются», — приводит слова Троицки objektiv.rs.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

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