Стали известны соперницы Соболенко, Кузнецовой, Калинской и Дьяченко на Уимблдоне

Стало известно распределение победительниц квалификации и лаки-лузера по основной сетке Уимблдона. В частности, россиянка Светлана Кузнецова в первом круге сыграет с Лесли Керкхове (Q) из Нидерландов. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) встретится с румынкой Моникой Никулеску (Q).

Уимблдон. Женщины. Распределение победительниц квалификации и лаки-лузера

Ольга Говорцова (Беларусь, Q) — Коко Вандевей (США).

Виталия Дьяченко (Россия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, WC).

Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Айла Томлянович (Австралия).

Леся Цуренко (Украина, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Эллен Перес (Австралия, Q) — Клара Бюрель (Франция, Q).

Ана Конюх (Хорватия, Q) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Кристи Анн (США, LL) — Хитер Уотсон (Великобритания).

Кэйти Суон (Великобритания, Q) — Мэдисон Кис (США, 23).

Ван Синьюй (Китай, Q) — Софья Кенин (США, 4).

Кэти Волынец (США, Q) — Ирина Бегу (Румыния).

Светлана Кузнецова (Россия) — Лесли Керкхове (Нидерланды, Q).

Клэр Лю (США, Q) — Мисаки Дои (Япония).

Анна Калинская (Россия, Q) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, Q).

Дэниелла Лао (США, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC).

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Моника Никулеску (Румыния, Q).