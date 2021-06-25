Павлюченкова, Кудерметова и Касаткина узнали соперниц на старте Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в женском одиночном разряде.

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Марта Костюк из Украины сразится с нидерландской теннисисткой Кики Бертенс. Представительница Беларуси Виктория Азаренко начнёт турнир матчем с украинкой Катериной Козловой.

Россиянка Анна Блинкова стартует с игры с венгеркой Тимей Бабош, Дарья Касаткина — с румынкой Патрисией-Марией Циг.

Чемпионка «Ролан Гаррос», чешка Барбора Крейчикова встретится с Кларой Таусон из Дании. Американка Серена Уильямс — с Александрой Саснович из Беларуси.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в стартовом матче сыграет с румынкой Аной Богдан, украинка Элина Свитолина — с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, россиянка Елена Веснина — с итальянкой Мартиной Тревизан, Анастасия Потапова — с хорваткой Донной Векич.

Людмила Самсонова из России начнёт турнир встречей с эстонкой Кайей Канепи, российская теннисистка Вероника Кудерметова — со швейцаркой Викторией Голубич, россиянка Вера Звонарёва — с чешкой Мари Боузковой, Варвара Грачёва из России — с хорваткой Петрой Мартич, россиянка Екатерина Александрова — с немкой Лаурой Зигемунд.

Россиянка Светлана Кузнецова и Арина Соболенко из Беларуси сразятся с победительницами квалификации.

Сетка Уимблдона будет доступна на «Чемпионате».