Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петра Квитова пожертвует призовые за турнир в Бад-Хомбурге пострадавшим от торнадо в Чехии

Петра Квитова пожертвует призовые за турнир в Бад-Хомбурге пострадавшим от торнадо в Чехии
Комментарии

12-я ракетка мира чешка Петра Квитова приняла решение пожертвовать часть призовых денег от выступления на турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) пострадавшим от разрушительного торнадо, 24 июня обрушившегося на территорию юго-восточной Чехии. Об этом сообщает WTA Insider. По сообщениям СМИ, жертвами торнадо стали 5 человек, более сотни получили разной степени ранения.

Квитова на турнире в Бад-Хомбурге была посеяна под первым номером и сумела дойти до полуфинала соревнований. В матче за право выйти в финал Квитова в трёх сетах уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер (4) со счётом 6:3, 4:6, 6:7. За выступление в Бад-Хомбурге Квитова получит более € 8 тыс.

31-летняя Квитова — обладательница 28 титулов на уровне WTA, экс вторая ракетка мира.

Выбор Петры Квитовой. «Мужчин уважаю больше, чем женщин» Выбор Петры Квитовой. «Мужчин уважаю больше, чем женщин»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021