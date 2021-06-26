Петра Квитова пожертвует призовые за турнир в Бад-Хомбурге пострадавшим от торнадо в Чехии

12-я ракетка мира чешка Петра Квитова приняла решение пожертвовать часть призовых денег от выступления на турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) пострадавшим от разрушительного торнадо, 24 июня обрушившегося на территорию юго-восточной Чехии. Об этом сообщает WTA Insider. По сообщениям СМИ, жертвами торнадо стали 5 человек, более сотни получили разной степени ранения.
Квитова на турнире в Бад-Хомбурге была посеяна под первым номером и сумела дойти до полуфинала соревнований. В матче за право выйти в финал Квитова в трёх сетах уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер (4) со счётом 6:3, 4:6, 6:7. За выступление в Бад-Хомбурге Квитова получит более € 8 тыс.
31-летняя Квитова — обладательница 28 титулов на уровне WTA, экс вторая ракетка мира.
- 26 июня 2021
-
10:35
-
10:22
-
09:57
-
09:36
-
09:25
-
00:30
-
00:15
- 25 июня 2021
-
22:45
-
22:29
-
21:10
-
20:56
-
20:10
-
19:35
-
19:13
-
16:55
-
16:24
-
16:22
-
15:28
-
15:05
-
15:00
-
14:01
-
13:19
-
12:54
-
12:23
-
11:48
-
11:33
-
11:14
-
10:51
-
09:14
-
00:52
- 24 июня 2021
-
23:44
-
22:58
-
22:06
-
21:24
-
21:24