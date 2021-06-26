Петра Квитова пожертвует призовые за турнир в Бад-Хомбурге пострадавшим от торнадо в Чехии

12-я ракетка мира чешка Петра Квитова приняла решение пожертвовать часть призовых денег от выступления на турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) пострадавшим от разрушительного торнадо, 24 июня обрушившегося на территорию юго-восточной Чехии. Об этом сообщает WTA Insider. По сообщениям СМИ, жертвами торнадо стали 5 человек, более сотни получили разной степени ранения.

Квитова на турнире в Бад-Хомбурге была посеяна под первым номером и сумела дойти до полуфинала соревнований. В матче за право выйти в финал Квитова в трёх сетах уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер (4) со счётом 6:3, 4:6, 6:7. За выступление в Бад-Хомбурге Квитова получит более € 8 тыс.

31-летняя Квитова — обладательница 28 титулов на уровне WTA, экс вторая ракетка мира.