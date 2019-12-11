Выбор Петры Квитовой. «Мужчин уважаю больше, чем женщин»

«У чехов уникальная психология. А мужчин уважаю больше, чем женщин»
Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о причинах, по которым предпочитает работать с тренерами-мужчинами из своей страны. «Работаю с чешскими специалистами, потому что у нас уникальная психология. Важен и язык. Да, мы все используем английский, но иногда, общаясь с тренером, тяжело понимать другой язык. Почему не работаю с женщинами? У меня никогда не было такого желания. Думаю, мне было бы некомфортно — у меня два старших брата, я привыкла к общению с мужчинами. И в целом у меня больше уважения к мужчинам, чем к женщинам».
За свою профессиональную карьеру Петра долго работала только с двумя тренерами: Давидом Котыжей и Иржи Ванеком. Котыжа до сотрудничества с ней был известен как тренер Люси Шафаржовой. Сама Квитова выбрала его, будучи 18-летней теннисисткой, только начинавшей свой путь в женском туре. Он помог Петре выиграть два Уимблдона, завоевать 15 других титулов и стать второй ракеткой мира. Кроме того, до 2012 года Давид являлся также капитаном сборной Чехии в Кубке Федерации, и первый трофей команда завоевала под его началом. Всего чешки в XXI веке побеждали шесть раз, и к каждой из этих побед была причастна Квитова. Расставшись с Петрой в начале 2016-го, Давид затем тренировал Каролину Возняцки и Каролину Плишкову, но оба союза получились недолгими.
Нападение грабителя и успешное возвращение
Квитова после Котыжи наняла бывшего парного теннисиста Франтишека Чермака. Их совместная работа также продлилась недолго – с апреля 2016-го до конца US Open. К новому сезону Петра предпочла готовиться с другим наставником, Иржи Ванеком. Однако накануне Рождества на неё напал вооружённый грабитель в её собственной квартире, и, защищаясь от него, Квитова получила серьёзные повреждения левой ладони. К счастью, врачам удалось блестяще сшить ей все повреждённые нервы, и Петра не только сумела продолжить карьеру, но и вернулась в тур раньше предполагаемого срока – не через полгода, а в мае, на «Ролан Гаррос» — 2017.
Ванек сумел здорово подготовить Квитову к сезону-2018. Чешка ударно провела его первую половину, завоевав пять титулов (в Санкт-Петербурге, Дохе, Праге, Мадриде и Бирмингеме – на всех четырёх типах покрытий) и вернулась в топ-5. Вторую половину года Петра провела слабее, было заметно, что сил ей не хватает. Зато нынешний год чешка тоже начала здорово и на Australian Open была в шаге от звания первой ракетки мира. Впервые покорить вершину ей всё-таки не удалось – Наоми Осака взяла верх в драматичном финале и сама стала первой в мире, а Квитова довольствовалась возвращением на вторую строчку рейтинга. В итоге Петра завоевала в прошедшем сезоне два титула и завершила его седьмой ракеткой мира.
В любом случае чешка добилась отличных результатов после вооружённого нападения, практически вернувшись на свой лучший уровень, который был у неё до этого происшествия. Турнир «Большого шлема» во второй части своей карьеры Петра, правда, пока не выиграла, но была в финале и в одном сете от первой строчки рейтинга. До того Квитова подбиралась максимально близко к званию первой ракетки мира в Сиднее-2012: ей нужно было завоевать титул, однако в полуфинале она проиграла Ли На.
«У меня забрали мою любовь – теннис»
Само нападение и его последствия чешка вспоминала так: «Конечно, я не ожидала столкнуться с подобным. После нападения я долгое время ощущала пустоту. У меня забрали мою любовь — теннис. Я хотела не просто вернуться, а вновь играть на самом высоком уровне. Это было вызовом для меня. Я умоляла получить шанс вновь играть и побеждать. Я не знала, как буду себя чувствовать после возвращения на корт на «Ролан Гаррос» в 2017 году. Не знала, как буду реагировать. Думала, что, может быть, стану плакать. Однако я испытала настоящее счастье».
Самого нападавшего вскоре поймали и арестовали. Весной 2019-го его приговорили к восьми годам тюремного заключения. Такое происшествие, кстати, вполне могло повлиять на отношение Квитовой к мужчинам в целом, но, как видно из её слов, ничего подобного не случилось.
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