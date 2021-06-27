Касаткина потренировалась с Баутиста-Агутом на Уимблдоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что перед стартом Уимблдона провела тренировку с испанцем Робертом Баутиста-Агутом.
«Сегодня очень интенсивная тренировка на Уимблдоне с Робертом Баутиста-Агутом. 40 минут было более чем достаточно. Спасибо Роберту за отличную тренировку», — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».
В первом круге Уимблдонского турнира Касаткина сыграет с румынкой Патрисией-Марией Циг.
Травяной турнир «Большого шлема» пройдёт с 28 июня по 10 июля в Лондоне (Великобритания).
В женской сетке посев получили четыре представительницы России — Анастасия Павлюченкова (16), Вероника Кудерметова (29), Дарья Касаткина (31) и Екатерина Александрова (32). Всего в основной сетке 13 россиянок.
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