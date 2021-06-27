Повторит ли Джокович рекорд Федерера и Надаля? 10 причин следить за Уимблдоном-2021

Старейший и самый известный в мире теннисный турнир перезапускается после годичного перерыва. Знаменитый Уимблдон стартует уже в понедельник, 28 июня.

Возвращение через год

Уимблдон был единственный турниром серии «Большого шлема», который не состоялся в 2020 году из-за коронавируса. Тогда вообще отменили всю травяную серию сезона. И вот сейчас, спустя год, теннис вернулся на траву и в привычный для всех Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Это самый старый турнир из всех четырёх «Шлемов» — первый розыгрыш был в 1877 году. С учётом перерывов на I, II Мировые войны и пандемию коронавируса, нынешний турнир будет 134-м по счёту. В отличие от многих других соревнований, на Уимблдоне всегда тщательно следили за соблюдением вековых традиций. Но постепенно от многих из них начинают отказываться. В частности, отменён особый травяной посев на турнир, появились крыши над центральным и первым кортом, в решающей партии введён тай-брейк, правда, если счёт достигнет отметки 12:12. С сезона-2022 не будет традиционного выходного дня посреди турнира — Middle Sunday. Но пока теннисисты всё ещё обязаны играть в форме исключительно белого цвета.

Легенды Уимблдона

В 80-е годы XIX века Уильям Реншоу выиграл семь титулов на Уимблдоне, и долгое время этот рекорд считался недостижимым. Однако в конце XX века это достижение повторил Пит Сампрас, а в 2017 году Роджер Федерер завоевал уимблдонский кубок в восьмой раз, став единоличным лидером по этому показателю. У женщин рекордсменкой всех времён является Мартина Навратилова — девять одиночных титулов. По семь титулов в Открытую эру завоевали Штеффи Граф и Серена Уильямс.

Самый сложный «Шлем» для наших

Уимблдон неслучайно считается самым недоступным «Шлемом» для отечественных теннисистов. За всю историю этот мэйджор в одиночном разряде покорился нашим игрокам только однажды. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова сенсационно обыграла в финале Серену Уильямс. А вот в паре наши теннисистки побеждали несколько раз. Впервые такого успеха в 1991 году добились Лариса Савченко и Наталья Зверева, выступая за СССР. В следующем году Зверева защитила титул, уже представляя СНГ, а в 2017-м на Уимблдоне первенствовали Елена Веснина и Екатерина Макарова. В миксте побеждали Елена Лиховцева (2002) и Вера Звонарёва (2006).

Без Надаля, Халеп и Осаки

Если на «Ролан Гаррос» приехали почти все сильнейшие теннисисты мира, то на Уимблдоне некоторых уже недосчитались. Решил пропустить не самый свой любимый мэйджор Рафаэль Надаль, побеждавший тут в 2008 и 2010 годах. Из-за травмы не сыграют финалист-2016 Милош Раонич, а также Стэн Вавринка, Давид Гоффен и чемпион последнего US Open Доминик Тим, только что повредивший руку на Мальорке. У женщин не будет защищать титул Симона Халеп, из-за своих психоэмоциональных проблем снялась 4-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака. Чуть задержалось разрешение играть в туре для Даяны Ястремской. Продолжают преследовать травмы россиянку Маргариту Гаспарян.

В погоню за Надалем и Федерером

Первая ракетка мира Новак Джокович делает большую ставку на этот Уимблдон. Серб в этом году выиграл уже Australian Open, «Ролан Гаррос» и заявил, что чувствует в себе силы завоевать в этом году «Золотой шлем», то есть выиграть все четыре титула на турнирах «Большого шлема», а также завоевать золотую медаль на Олимпиаде. Кроме того, Новак находится в шаге от 20-й победы на «Шлеме». Сейчас у него их 19, и в случае победы на Уимблдоне он сравняется с Надалем и Федерером. Повторит ли Джокович рекорд испанца и швейцарца — узнаем в ближайшие две недели.

Будет ли повторение финала-2019 Джокович — Федерер?

По итогам жеребьёвки шестой номер посева Роджер Федерер и первая ракетка мира Новак Джокович оказались в разных половинах сетки, а значит, в теории может повториться финал-2019 между этими теннисистами. Напомним, тогда в пяти сетах победу праздновал Джокович. Россиянин Даниил Медведев (2) попал в одну четверть с Федерером. В их же половине находятся также Маттео Берреттини (7) и Александр Зверев (4). А вот повторения финала «Ролан Гаррос» — 2021 точно не будет, потому что Стефанос Циципас (3) может встретиться с Джоковичем в полуфинале. В одной четверти с Джоковичем оказался Андрей Рублёв (5).

Соболенко — уже 2-й номер посева

В женской сетке после снятия Осаки и Халеп второй номер достался белоруске Арине Соболенко, а третий — украинке Элине Свитолиной. Самая высоко сеяная россиянка — финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова (16). Нельзя забывать и про Серену Уильямс. Американка, посеянная под 6-м номером, имеет очередной шанс сравняться с Легендой тенниса Маргарет Корт, которая за свою карьеру выиграла 24 мэйджора. Теоретически в 1/4 финала Серена может встретиться со Свитолиной, в полуфинале — с Эшли Барти (1) или Бьянкой Андрееску (5), а в финале — с Соболенко или чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2020 Игой Свёнтек.

Шанс Медведева на звание первой ракетки мира

Даниил Медведев в очередной раз получает шанс стать первой ракеткой мира. После победы на Мальорке у россиянина будет 10 280 очков, а у Джоковича — 12 113. Но сербу нужно защищать 2000 очков за титул на Уимблдоне-2019, а вот Даниил тогда набрал только 90. Чтобы стать первой ракеткой мира, Медведеву нужно обыграть в финале Джоковича или дойти до финала, но чтобы его соперником по решающему матчу был кто-то другой.

Непростой старт для Даниила

Но у того же Медведева сетка непростая. Уже в первом круге он попал на немца Ян-Леннарда Штруффа, которому проиграл неделю назад в Галле. Всего у мужчин заявлено четверо россиян, и все они посеяны. Андрей Рублёв (5) на старте сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Аслан Карацев (20) — с французом Жереми Шарди, а Карен Хачанов (25) — с квалифаером из США Маккензи Макдональдом.

Чёртова дюжина россиянок в сетке

В женской сетке посев получили тоже четыре представительницы России — Анастасия Павлюченкова (16), Вероника Кудерметова (29), Дарья Касаткина (31) и Екатерина Александрова (32). Ещё пять попали в сетку напрямую по рейтингу — Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Светлана Кузнецова, Вера Звонарёва и Анастасия Потапова. Сенсационной чемпионке турнира в Берлине Людмиле Самсоновой организаторы Уимблдона предоставили уайлд-кард. По замороженному рейтингу в число участниц попала Елена Веснина, а Виталия Дьяченко и Анна Калинская пробились в основу через квалификацию. В итоге россиянок в сетке 13 человек — чёртова дюжина. Но это не рекорд — американок в турнире участвует 21.

Уимблдон-2021 пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 28 июня по 11 июля.