Петра Квитова вернулась в топ-10 рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 28 июня чешская теннисистка Петра Квитова вернулась в топ-10. На прошедшем турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) Квитова сумела дойти до полуфинала соревнований. В матче за право выйти в финал Квитова в трёх сетах уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер (4) со счётом 6:3, 4:6, 6:7. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 19-ю позицию.

Рейтинг WTA. 28 июня

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7346.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.

6 (5). Софья Кенин (США) — 5640.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5321.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4465.

10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4215.

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19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300…

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100…

35 (34). Дарья Касаткина (Россия) — 2030…

36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1940…

40 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693…

65 (63). Людмила Самсонова (Россия) — 1231…

80 (80). Анастасия Потапова (Россия) — 1041…

89 (90). Анна Блинкова (Россия) — 945…

90 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 936…

96 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 852.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».