Петра Квитова вернулась в топ-10 рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 28 июня чешская теннисистка Петра Квитова вернулась в топ-10. На прошедшем турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) Квитова сумела дойти до полуфинала соревнований. В матче за право выйти в финал Квитова в трёх сетах уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер (4) со счётом 6:3, 4:6, 6:7. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 19-ю позицию.
Рейтинг WTA. 28 июня
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7346.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
6 (5). Софья Кенин (США) — 5640.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5321.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4465.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4215.
…
19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300…
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100…
35 (34). Дарья Касаткина (Россия) — 2030…
36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1940…
40 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693…
65 (63). Людмила Самсонова (Россия) — 1231…
80 (80). Анастасия Потапова (Россия) — 1041…
89 (90). Анна Блинкова (Россия) — 945…
90 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 936…
96 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 852.
Рейтинг доступен на «Чемпионате».
- 27 июня 2021
-
11:25
-
11:06
-
10:15
-
09:22
-
01:03
- 26 июня 2021
-
22:36
-
20:35
-
19:51
-
19:38
-
19:25
-
18:29
-
18:16
-
16:00
-
15:44
-
15:36
-
15:33
-
14:54
-
14:04
-
14:02
-
13:06
-
12:47
-
11:54
-
11:20
-
11:01
-
10:35
-
10:22
-
09:57
-
09:36
-
09:25
-
00:30
-
00:15
- 25 июня 2021
-
22:45
-
22:29
-
21:10
-
20:56