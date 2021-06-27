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Петра Квитова вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Петра Квитова вернулась в топ-10 рейтинга WTA
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В обновлённом рейтинге WTA от 28 июня чешская теннисистка Петра Квитова вернулась в топ-10. На прошедшем турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) Квитова сумела дойти до полуфинала соревнований. В матче за право выйти в финал Квитова в трёх сетах уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер (4) со счётом 6:3, 4:6, 6:7. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 19-ю позицию.

Рейтинг WTA. 28 июня
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7875.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7346.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
6 (5). Софья Кенин (США) — 5640.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5321.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4465.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4215.


19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300…
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100…
35 (34). Дарья Касаткина (Россия) — 2030…
36 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1940…
40 (38). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693…
65 (63). Людмила Самсонова (Россия) — 1231…
80 (80). Анастасия Потапова (Россия) — 1041…
89 (90). Анна Блинкова (Россия) — 945…
90 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 936…
96 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 852.

Рейтинг доступен на «Чемпионате».

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