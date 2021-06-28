Член Совета игроков Вальверду раскритиковал заявления PTPA Джоковича и Поспишила

Дани Вальверду, тренер швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, выступил с критикой действий Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованная сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом. Вальверду является представителем тренеров в Совете игроков ATP.
«Я хотел бы выразить своё разочарование по поводу деструктивного публичного послания PTPA Совету игроков и ATP. Я выступаю за сильное и устойчивое представительство игроков тура и твёрдо верю в то, что Совет игроков и Правление ATP реализуют эту задачу на 100%. Конечно, легко осуждать наши действия, наблюдая со стороны, с абсолютно нулевым желанием поддерживать диалог в течение последнего года, обсуждать проблемы, которые возникают у «некоторых» игроков.
Тот факт, что PTPA имеет дерзость называть будущие планы ATP «закулисной сделкой без участия игроков», я нахожу некомпетентным и оскорбительным, особенно для тех игроков, которые проводили часы, дни, недели и месяцы за обсуждением планов по защите интересов других теннисистов. Обвинения и предположения PTPA далеки от истины. Надеюсь, за этим не стоят личные интересы, помимо выступления от имени своих сторонников.
Всем игрокам, сбитым с толку деструктивной информацией от PTPA, я просто хочу сказать, что Совет игроков работает исключительно в ваших интересах. Конечно, всегда есть что улучшить, но структура ATP остаётся устойчивой и защищает не только вас, но и будущие поколения», — написал Вальверду в своём «твиттере».
Отметим, что после публикации послания его ретвитнули в профиль ATP, поблагодарив Вальверду и Совет игроков за работу.
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