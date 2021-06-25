Новак Джокович: прогресс придёт, когда мы вместе поменяем мышление руководства ATP

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о деятельности Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA) и 30-летнем Стратегическом плане ATP.
«Спасибо вам за все сообщения поддержки в адрес PTPA. Мы пытаемся задавать правильные вопросы. Как 30-летний план ATP повлияет на всех нас?
Созданная игроками для игроков PTPA верит, что справедливость и прозрачность в процессе принятия решений в теннисе не только принесёт пользу спорту, но и поддержит всех теннисистов – тех, кто пытается подняться в рейтинге, и тех, кто с трудом зарабатывает на жизнь, не просто ради игроков из заголовков. Прогресс и рост придут тогда, когда мы вместе поменяем мышление руководства и начнём сотрудничать.
Держа в голове нашу миссию, мы неоднократно просили ATP отложить голосование по их Стратегическому плану до тех пор, пока игроки не поймут, как это отразится на их здоровье, благосостоянии, правах (цифровых и прочих) и способности получать справедливую заработную плату.
Мы отправляли множество запросов о встрече лидеров PTPA с официальными лицами ATP, а также перечень вопросов, оставшихся без ответов. Мы вежливо просили задержать голосование до получения детальных ответов. Мы не говорим, что план ATP плохой, мы просто хотим больше ясности», — говорится в документе, который выложил в своём «твиттере» Джокович.
- 25 июня 2021
-
11:48
-
11:33
-
11:14
-
10:51
-
09:14
-
00:52
- 24 июня 2021
-
23:44
-
22:58
-
22:06
-
21:24
-
21:24
-
21:16
-
20:33
-
20:16
-
20:05
-
19:35
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
18:12
-
17:11
-
16:37
-
15:00
-
14:35
-
14:28
-
14:07
-
13:01
-
12:41
-
11:21
-
10:23
-
09:21
-
08:34
-
00:54
-
00:08
- 23 июня 2021
-
23:04