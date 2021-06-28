Кудерметова завершила выступление на Уимблдоне в одиночном разряде, проиграв в трёх сетах

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич.
Для победы Голубич потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 11:9 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.
Кудерметова выполнила восемь эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Голубич один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.
В следующем раунде турнира Голубич сразится с американкой Даниэль Коллинз, оказавшейся сильнее Полоны Херцог из Словении.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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