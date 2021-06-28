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Кудерметова завершила выступление на Уимблдоне в одиночном разряде, проиграв в трёх сетах

Кудерметова завершила выступление на Уимблдоне в одиночном разряде, проиграв в трёх сетах
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она проиграла представительнице Швейцарии Виктории Голубич.

Для победы Голубич потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 11:9 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.

Кудерметова выполнила восемь эйсов, совершила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Голубич один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Голубич сразится с американкой Даниэль Коллинз, оказавшейся сильнее Полоны Херцог из Словении.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 17:55 МСК
Вероника Кудерметова
32
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 9
3 		6 11
         
Виктория Голубич
66
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
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