Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона, в двух сетах обыграв Кристину Младенович

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Франции Кристину Младенович.



Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Елены. Продолжительность противостояния составила 56 минут.



Рыбакина выполнила семь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Младенович один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.



За выход в третий круг турнира Рыбакина сразится с победительницей встречи между японкой Мисаки Дои и представительницей США Клэр Лю.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.