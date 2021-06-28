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Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона, в двух сетах обыграв Кристину Младенович

Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона, в двух сетах обыграв Кристину Младенович
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Франции Кристину Младенович.

Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Елены. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Рыбакина выполнила семь эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Младенович один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

За выход в третий круг турнира Рыбакина сразится с победительницей встречи между японкой Мисаки Дои и представительницей США Клэр Лю.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 21:45 МСК
Кристина Младенович
59
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
20
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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