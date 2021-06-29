Энди Маррей: после третьего сета уже представлял заголовки о худшем поражении в карьере

Британский теннисист Энди Маррей дал интервью после победы над Николозом Басилашвили из Грузии в первом раунде Уимблдона. Двукратный олимпийский чемпион вёл в третьем сете со счётом 5:0, однако не реализовал пять матчболов и проиграл семь геймов подряд. После перерыва Маррей вернулся на корт и завершил игру победой в четвёртом сете.
«Я не очень хорошо справился с давлением в конце третьего сета. Когда ты начинаешь четвертый сет, только что проиграв семь геймов подряд, то уже представляешь заголовки о худшем поражении в твоей карьере.
Я был приобщен к соперничеству с самого раннего возраста. Будь то игра в футбол или теннис, гольф, что угодно, я всегда играл в игры и всегда соревновался. Просто делал это с детства, так что у меня было много опыта, и это пришло само собой.
Меня всё время спрашивают, будет ли это мой последний Уимблдон, последний матч. Я не знаю, почему мне задают эти вопросы. Нет, я собираюсь продолжать играть. Я хочу играть… Я всё ещё могу играть на самом высоком уровне.
За последние 18 месяцев я понял, что не стоит воспринимать такие моменты как должное. Нужно наслаждаться теми вещами, которые мы любим делать. Я думаю, что сегодня все были в восторге. Была действительно хорошая атмосфера, и не было ощущения, что триубны заполнены только наполовину», — сказал Маррей в интервью на корте.
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