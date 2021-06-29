Варвара Грачёва выбыла с Уимблдона
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Российская теннисистка Варвара Грачёва, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, проиграла в 1-м круге Уимблдона хорватской спортсменке Петре Мартич с общим счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За всю игру россиянка исполнила 3 эйса, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Её соперница из Хорватии за всё противостояние 3 раза подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19.
Петра Мартич — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).
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