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Варвара Грачёва выбыла с Уимблдона

Варвара Грачёва выбыла с Уимблдона
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Российская теннисистка Варвара Грачёва, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, проиграла в 1-м круге Уимблдона хорватской спортсменке Петре Мартич с общим счётом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За всю игру россиянка исполнила 3 эйса, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Её соперница из Хорватии за всё противостояние 3 раза подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19.

Петра Мартич — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).

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Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 20:00 МСК
Варвара Грачёва
90
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 3
6 3 		6 6
         
Петра Мартич
30
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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